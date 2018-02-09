‘FETÖ’nün mülkiye yapılanması’: Mutlu’nun tahliyesine karar verildi

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme, eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve tahliyesine hükmetti.

Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Davaya bakan İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul valisi Mutlu’yu ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mutlu’nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Mutlu’ya yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Mutlu ve Çapkın’ın diğer bütün suçlardan beraatine karar verildi.

Kararın ardından dışarı çıkan Çapkın, “Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabi. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu” dedi.

‘FETÖ’ davasında yargılanan eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

15 sanığın yargılandığı ‘FETÖ’nün mülkiye yapılanması’ davasında tutuklu bulunan Çapkın, 19 Aralık 2017’de tahliye edilmişti. Çapkın ev hapsinde tutulurken, Mutlu tutuklu yargılanıyordu.

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mutlu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan, Çapkın’ın ise ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.