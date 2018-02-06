‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasından: Cemil Barlas’ın evinde maklube yedim

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Hanım Büşra Erdal, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında Cemil Barlas’ın evinde maklube yediğini söyledi.

DHA’nın haberine göre ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla görülen ve aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş’ın da bulunduğu ikisi firari, altısı tutuksuz 21’i tutuklu sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

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İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık Erdal, hiçbir delil olmadan tutuklandığını savundu.

Raporu hazırlayan bilirkişinin ‘abi’ ve ‘abla’ tanımlarını da araştırdığını söyleyen Erdal, “Sadece bir kişi bana abla dedi o da haber müdürüm. Muhabirlere de abi derdi. Ben 2010-2011 yıllarında gazeteye hiç gitmedim. Onu en iyi Ali abi bilir. Ali abi dediğim de Ali Akkuş” dedi.

Zaman muhabiri, bir kişiyle 1-1.5 ay ‘çıktığını’, bu kişinin kendisini maklube yemeye çağırdığını, maklube yemeye gittikleri yerin de Cemil Barlas’ın evi olduğunu öne sürdü.

Gülen’e soru

Erdal, cemaatin lideri Fethullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’ya 2011 ve 2013 yıllarında iki kez gittiğini belirterek şunları anlattı: “Ben tatil için Newyork’a gidecektim. Havalimanında check-in sırasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan tanıdıklarımla karşılaştım. Mustafa Yeşil ve Cemal Uşşak da vardı. Onlar Pensilvanya’ya gidiyorlardı. Orada bulunan ve yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan tanıdığım Müşerref isimli kadın olduğunu, yalnız kalmamak için kendisine eşlik etmemi istedi. Onlarla Pensilvanya’ya gittim. Orası erkek sistemi üzerine kurulu. Fetullah Gülen ve etrafından erkeklerin olduğu bir yer. Üç günün sonunda Fetullah Gülen ile tanışmak istediğimi söyledim. ‘Buraya geldim onunla tanışmak istiyorum’ dedim. Son gün ‘Hasta, sadece 5 dakika görüşebilirsin’ dediler. Müşerref hanım bizi tanıştırdı. Fetullah Gülen ‘Sorun var mı’ dedi. ‘Evet, sorum var’ dedim. ‘Zaman Gazetesi muhabiri olarak Ergenekon davalarını takip ediyorum. Adınız çok geçiyor. Bunun arkasında siz var mısınız?’ diye sordum. Reddetti. ‘İşin arkasında değiliz’ dedi. Demokrasi olduğunu, bir daha darbe dönemlerinin gelmeyeceğini söyledi. Sonra da Newyork’a geri döndüm. Eğer beş-altı yıl sonra Pensilvanya’nın karşımıza kriminal bir vaka olarak geleceğini düşünseydim, Pensilvanya’nın haritadan silinmesini isterdim. Zaman’da cemaat gömleğini giymedim, bugün de ben mahkemede FETÖ gömleğini giymiyorum. Bunu reddediyorum.”

Kendisini tutuklayan hakimin Twitter takipçisi olduğunu dile getiren Erdal, “Herhalde bir teröristi takip etmiyordu. Burada gazeteciliğim yargılanıyor. Biz Anayasa Mahkemesi’nin kararının uygulanmamasıyla dibe vurduk, umarım dipte fazla kalmayız” diye konuştu.