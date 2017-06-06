‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında 13 isme ikişer kez ağır müebbet istemi

Gülen Cemaati’ne yakın medya organlarında çalışmış gazeteciler hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede 13 kişi hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Hakkında ceza istenen isimler şöyle: Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş.

İddianamede, şüphelilerin ‘FETÖ’nün talimatıyla Bank Asya’da hesap açtıkları ve hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, birinin ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, bazılarının ‘FETÖ’nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu belirtilirken, ayrıca 17-25 Aralık’ın ardından ‘FETÖ’ operasyonlarına karşı çıktıkları ve örgüte destek oldukları öne sürüldü.

İddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.