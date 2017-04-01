‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tahliye kararı çıkan 21 isim serbest bırakılmadı

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik tutuklu yargılandıkları davada haklarında tahliye kararı çıkan 21 kişi, yeni soruşturma ve tahliyelerine itirazın kabul görmesi nedeniyle serbest bırakılmadı.

Davanın dün görülen duruşmasında sanıklardan 21’i tahliye edilmişti. Sanıkların yakınları Silivri Cezaevi’ninin önünde tahliyeleri beklerken, mahkemeden farklı bir haber geldi.

Tahliyeye itiraz kabul edildi

Duruşma savcısı, tahliye edilen Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu olmak üzere sekiz kişinin tahliyesine itiraz etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de ‘atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçları işlediğini gösterir kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesi, yasada söz konusu suçlara ilişkin düzenlenen cezaların alt ve üst sınırlarını’ göstererek itirazı kabul etti.

Tahliye edilen 21 kişiden sekizi, bu nedenle serbest bırakılmadı.

Altı kişiye gözaltı kararı

Aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ’ye yönelik ‘darbe’ soruşturması kapsamında, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer olmak üzere altı kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

‘Kaçma şüphesi, atılı suçun özelliği ve aleyhteki delilleri’ dikkate alan savcılık, altı kişiyi ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’le suçladı.

İkinci soruşturma

Savcılık, Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız olmak üzere yedi kişi hakkında da başka bir soruşturma başlattı.

Diğer soruşturmayla aynı gerekçelerle şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Böylece, dün tahliyesine karar verilen 21 isimden hiçbiri serbest bırakılmamış oldu.

Tahliyesine karar verilen isimleri şöyleydi: Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız.

Sanıklardan Davut Aydın, Emre Soncan, Murat Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Ünal Tanık’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.