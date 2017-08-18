‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında iki isme tahliye kararı

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‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tutuklu yargılanan Bugün gazetesi muhabiri Cihan Acar ve Zaman gazetesi muhabiri Bünyamin Köseli hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 12’si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davanın bugün üçüncü duruşması görüldü.

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Sanık savunmalarının ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların ‘örgüt üyeliği’yle yargılanıp tahliye kararı verilen diğer dosyalarıyla bu davanın birleştirilmesini istedi.

Savcı, ‘kuvvetli suç delilleri’ ve ‘yurt dışına kaçma şüphesi’ gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklar ve avukatlar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme, verilen aranın ardından, Cihan Acar ve Bünyamin Köseli’nin tahliye edilmesine hükmetti.

Ayrıca dava dosyaları da birleştirildi. Duruşma ertelendi.

İkişer müebbet isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianamede, sanıkların diğer dava kapsamında tahliye edildikten sonra ek deliller uyarınca ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş hakkında anılan suçlardan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Tahliye edilip yeniden tutuklanmışlardı

Başka bir ‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında yargılanan sanıklardan 21’i için 31 Mart’ta tahliye kararı verilmişti. Ancak bu kişilerden sekizi tahliye kararına itirazın kabul edilmesi, geri kalanı da yeni soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarıldıkları için serbest bırakılmamıştı.

Sanıklardan 13’ü, cezaevinden tahliye edilmeden gözaltına alınarak emniyete götürülmüş, iki hafta gözaltında tutulmuştu.

Daha sonra da 21 kişi hakkında tahliye kararı veren mahkeme başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ve duruşma savcısı Göksel Turan HSYK tarafından açığa alınmıştı.

Haklarında yeni soruşturma başlatılan Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12’si tutuklanmış, biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.