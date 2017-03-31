‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında ‘fuatavni’ savunması: Çölaşan dışarıda, biz buradayız

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik müzisyen Atilla Taş dahil 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen davada, kapatılan ‘aktifhaber.com’ sitesinin genel yayın yönetmeni ve ‘rotahaber.com’ sitesinin sahibi ifade verdi.

İkilinin ifadelerinin temelini, emniyet ve yargı operasyonlarını önceden duyurmasıyla fenomen haline gelen Twitter hesabı ‘fuatavni’ ile ilişkileri oluşturdu.

AA’nın aktardığına göre, aralarında ‘fuatavni’ hesabının kurucusu olduğu öne sürülen firari sanık Said Sefa’nın da bulunduğu 26’sı tutuklu 29 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, sanıklar Yetkin Yıldız ve Ünal Tanık’ın savunmaları alındı.

‘Çölaşan dışarıda ama biz buradayız’

Kapatılan ‘aktifhaber.com’ sitesinin genel yayın yönetmeni Yetkin Yıldız, çalıştığı haber sitesinde ‘fuatavni’ paylaşımlarından bir tanesinin dahi retweetlenmediğini belirterek, o dönemde ‘fuatavni’ ile ilgili basın kuruluşlarının haber yaptığını ve sanık olarak sadece belli bir grup insanın yargılandığını söyledi.

Yıldız, “Eğer mahkum olursam buradan suç duyurusunda bulunuyorum. O dönem bin 700 haber yapılmış ‘fuatavni’ ile ilgili. O haberi yapanlardan kimse yok burada. Hürriyet, Sözcü, Akit, Yeni Şafak ve İnternethaber gibi yerler ‘fuatavni’ haberleri yaptı. Hem de sert başlıklarla. Emin Çölaşan, ‘Neredesin Fuatavni, özledik seni’ başlığıyla yazı yazdı. Emin Çölaşan dışarıda ama biz buradayız” diye konuştu.

‘Burada sadece Atilla Taş yok’

Cezaevinde kendilerini kimsenin ziyaret etmediğinden yakınan Yıldız, CHP’li vekilleri eleştirdi: “Biz de gazeteciyiz, biz de haber yaptık. CHP milletvekilleri bizi ziyaret etmeye korkuyorlar. Kusura bakmasın ama burada sadece Atilla Taş yok.”

Yıldız, dokuz aydır tutuklu ve mağdur olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan kapatılan ‘rotahaber.com’un sahibi Ünal Tanık ise, bugüne kadar 13 farklı kuruluşta çalıştığını belirterek, kendisine ait internet sitesini kurma sürecini anlattı.

Tanık şöyle konuştu: “Bağımsız ve bağlantısız olmak için rotahaber.com’u yapmaya çalıştım. Rotahaber.com’u bağımsız yapmak için gayrimenkullerimi teker teker sattım. MASAK dosyasında bunlar, gayrimeşru, kara para olarak karşıma çıktı.”

‘Olabilir, yazabilirsin’ dedim’

15 Temmuz gecesi ‘darbe karşıtı’ paylaşımlarda bulunduğunu öne süren Tarık’a mahkeme heyeti başkanı İbrahim Lorasdağı “Fuatavni rotahaber.com’da mı yazdı, nasıl yazdı, süreci anlatır mısınız?” diye sordu.

Tarık şöyle yanıt verdi: “Twitter’dan bana özel mesaj atmıştı. Yazma teklifinde bulunmuştu. Uzun süre bu mesaja cevap vermedim. Adı o dönemler yeni yeni duyuluyordu. İyi bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Yazdıkları ilgi çekiyordu. Sonra cevap verip, ‘Olabilir, yazabilirsin’ dedim. Öyle başladı yazmaya. 2014 yılının Mart sonları olması gerekiyor tarihin de. Zaten üç yazı falan yazdı.”

‘Said Sefa’yı tanıyorum’

‘Fuatavni’ olduğu iddia edilen firari sanık Said Sefa’yı tanıdığını söyleyen Tarık, “Beni telefonla arayıp, haberdar.com sitesini devraldığını, ziyaretime gelmek istediğini söyledi. Okmeydanı’ndaki yerimize geldi. Orada görüştük. 2014’ün yaz ayları olması lazım. ‘Fuatavni’ bizde yazmayı bıraktıktan sonra görüştük” dedi.

İstanbul 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Mart Pazartesi günü başlayan ve dört günlük duruşma sürecinde, firari sanıklar hariç tutuklu sanıkların tümünün savunmasını almış oldu.

Mahkeme heyeti duruşmayı bugüne erteledi.