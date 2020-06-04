‘FETÖ’nün mahrem imamı eski bakanlık denetçisine 12 yıl hapis

Ankara’da, ‘FETÖ/PDY’nin mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski denetçisi Ramazan Erçil, 12 yıl üç ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Erçil ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Erçil, suçlamaları kabul etmedi.

Reklam

Mahrem imam olmadığını ve kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ olmadığın iddia eden sanık Erçil, kimseye sınavdan önce Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını da göndermediğini söyledi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Erçil’e, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl bir ay 15 gün, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da dört yıl iki ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin de devamını hükmetti.