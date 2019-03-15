‘FETÖ’nün ‘kopya’ soruşturmasında sadece AKP’li Çelik’in akrabaları açığa alınmadı

Komiserliğe geçiş sınavında kopya çekildiğine iddialarına ilişkin soruşturmada 130’u aktif görevde olup gözaltına alınan şüphelilerden sadece AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik’in dayısının oğlu Ömer Öztopal ve aynı meslekten eşi Gülden Öztopal açığa alınmadı.

Fotoğraf: DHA

‘FETÖ’ üyelerinin 2010 yılındaki sınav öncesinde soruları alarak, kopya çektiklerine ilişkin bir soruşturma yürütülmüştü.



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12 Şubat’ta 76 ilde düzenlenen operasyonda 130’u aktif görevde olmak üzere 1112 komisere düzenlenen operasyonda toplamda 806 kişi gözaltına alınmış, bunlardan yaklaşık 200’ü ‘itirafçı’ olmuştu. Operasyon sonucunda 257 şüpheli tutuklanmıştı. Aktif görevde olan 130 kişiden 128’i İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, AKP’li Çelik’in akrabası Ömer Öztopal’ın soruları önceden aldığına ilişkin ‘yüksek şüphe’ oluştuğu ifade edilmişti.



Soruşturma esnasında, soruşturmaya konu olan sınavla girdikleri Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevlerine devam eden Öztopal çifti, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edildiği belirtildi.