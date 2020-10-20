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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

‘FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ‘mahrem’ yapılanmasına yönelik soruşturmada 21’i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yapılan açıklamada, örgütün ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12’si emekli, biri ayırma, 21’i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla ‘FETÖ’nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı.

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