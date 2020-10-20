‘FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanması soruşturmasında 34 gözaltı kararı

İçinde İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu, 11 kuruluştan oluşan koalisyon, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe yönelik en yeni tehditleri değerlendirmek için geçen hafta İstanbul ve Ankara’da gazeteciler, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, yargı ve diğer yetkililerle çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar düzenledi. Bu yılki rapor, ülkenin pandemi yönetimi hakkında haber yapan gazetecilerin tutuklanmalarını ve cezai soruşturmalarını da içeriyor.