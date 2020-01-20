‘FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar: Toplam 25 yıl hapis

Altı sanığın yargılandığı ‘FETÖ‘nün futbol yapılanmasına ilişkin davada toplam 25 yıl hapis cezası çıktı.

Fotoğraf: DHA

Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan altı yıl üç ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan İrtegün’ün gözaltında ‘itirafçı’ olduğu ve Türkiye futbolunda ‘FETÖ’yle bağlantılı 20’ye yakın kişinin ismini verdiği iddia edilmişti.