‘FETÖ’nün futbol yapılanması’na 22,5 yıl: ‘İtirafçı’ İrtegün, Belözoğlu’nun adını verdi

‘FETÖ’nün futbol yapılanması’na ilişkin soruşturmada eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Biryol, daha önce futbolcu Bekir İrtegün’ün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, kaleci Ömer Çatkıç’ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 17 Kasım’da gözaltına alınmıştı.

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Çatkıç, ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanmıştı. Serbest bırakılan Biryol, ‘itirafçı’ olduğunun açıklanmasının ardından tutuklanmıştı.

İki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan İrtegün’ün gözaltında ‘itirafçı’ olduğu ve Türkiye futbolunda ‘FETÖ’yle bağlantılı olan 20’ye yakın kişinin ismini verdiği iddia edilmişti.

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‘FETÖ’ itirafçısı olduğu belirtilen eski milli futbolcu Uğur Boral’ın ise kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği öne sürülmüştü. Boral’ın ifadesine göre bu futbolcuların bir kısmı halen üç büyüklerde oynuyor.

‘Alper Potuk, Gökhan Gönül, Mehmet Topal…’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, telefonunda ‘ByLock’ bulunan Bekir İrtegün’ün iddianamede yer alan ifadesinde, ‘FETÖ’yle 2007-2008 yıllarında Gaziantep’te tanıştığını söyledi.

İrtegün’ün ifadesi şöyle devam etti: “Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra Ali Şenel isimli bu yapıdan olan birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem Fenerbahçe’de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran’ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Ben de 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım. Fenerbahçe’de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır.”

‘Belözoğlu’nun evinde’

‘ByLock’tan kendisine Ali Şener tarafından gönderilen mesajların ‘dini içerikli’ olması sebebiyle herhangi bir suç unsuru taşımadığını düşündüğünü belirten İrtegün, sohbetlerin genelde ‘FETÖ’ye ait okullarda olduğunu, birkaç kez ise sohbetin şu an Medipol Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu’nun evinde yapıldığını anlattı.

Şüpheli Uğur Boral ise verdiği ifadede Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını ve bu sohbetlerde takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül’ün de olduğunu söyledi.

İddianamede şüphelilerin verdiği isimler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmezken, firari Ali Şenel ve Erhan Erkoç hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Eski milli futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.