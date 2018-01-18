‘FETÖ’den yedi yıl hüküm giyen eski hakime tahliye kararı

Samsun’da ‘FETÖ’den yedi yıl bir ay bir gün hapis cezası alan eski hakim Nurettin Doğru hakkında tahliye kararı verildi.

Doğru, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, daha sonra da tutuklanıp Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘FETÖ’den yargılanmaya başlamıştı.

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Davanın bugün karar duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanık Doğru da bulundu.

Eski hakim, suçsuz olduğunu beyan ederek beraat istedi. Mahkeme, Doğru’ya ‘FETÖ üyeliği’nden yedi yıl bir ay bir gün hapis cezası verdi.

Ayrıca eski hakimin tahliyesine de hükmedildi.