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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’den yargılanıp beraat eden akademisyene 7 bin lira tazminat

 

Kayseri’de kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne yönelik soruşturma kapsamında açılan ‘FETÖ/PDY’ davasında yargılanıp beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, 7 bin TL tazminat  kazandı.

Fotoğraf: meliksah.edu.tr

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyeliği’ suçundan yargılanıp 21 Mart’ta beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, bir üst mahkemeye maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yuvacı duruşmaya katılmazken, avukatı  ve davalı Maliye Hazinesi avukatı hazır bulundu.

Tazminat talebinin kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti Yuvacı’ya 4 bin TL maddi, 3 bin TL de manevi tazminat verilmesini kararlaştırdı.

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