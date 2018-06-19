‘FETÖ’den yargılanıp beraat eden akademisyene 7 bin lira tazminat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakan Tansu Çiller’in AKP mitingine katılmasıyla ilgili, “Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu hanım gibi dünyalığını Türkiye’de değil de Amerika’da edinen birisinin belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum” dedi.