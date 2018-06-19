‘FETÖ’den yargılanıp beraat eden akademisyene 7 bin lira tazminat

Kayseri’de kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne yönelik soruşturma kapsamında açılan ‘FETÖ/PDY’ davasında yargılanıp beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, 7 bin TL tazminat kazandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyeliği’ suçundan yargılanıp 21 Mart’ta beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, bir üst mahkemeye maddi ve manevi tazminat davası açtı.
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yuvacı duruşmaya katılmazken, avukatı ve davalı Maliye Hazinesi avukatı hazır bulundu.
Tazminat talebinin kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti Yuvacı’ya 4 bin TL maddi, 3 bin TL de manevi tazminat verilmesini kararlaştırdı.
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