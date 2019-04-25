‘FETÖ’ sanığı Uğurluel’e tahliye: İlgilenmediğim kadın haber yaptırdı

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, oy çokluğuyla tahliye edildi.

Uğurluel, yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada bugün savunma yaptı.

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Yazar, 2005-2006 yıllarında Kaynak Holding’e bağlı bir yayınevinde çalıştığını, dört farklı kitap çıkardığını ancak parasının ödenmediğini belirterek 2006 yılında buradan ayrıldığını, turizm rehberliği yaptığını anlattı.

Uğurluel, çok sayıda öğrenci ve tanınmış işadamı için turlar düzenlediğini belirterek kendisine sorulan telefon görüşmelerindeki kişilerin yayınevinin yazarları olduğunu söyledi.

‘İtaati kabul etmedim’

Uğurluel, örgütün ‘Batı Avrupa imamı’ Süleyman Tiftik’in teklifiyle Fatih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak işe başladığını belirterek dersleri dışarıda yaptığı için dört defa uyarı aldığını, itaati kabul etmediği için kendisine bu uyarıların yapıldığını dile getirdi.

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“Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım” diyen yazar, 2008’de de üniversiteyle tüm bağlarını kopardığını aktardı. Kendisinin cezaevine girme sebebinin Beyza T. adlı bir kişi olduğunu iddia eden Uğurluel, bu kişinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

‘İlgilenmedim diye haber yaptırdı’

Uğurluel şunları söyledi: “Ben bu kadına ilgi göstermedim ancak kendisi bana sürekli samimi olarak yaklaşmaya başladı. Sahte hesaplarla eşimi de rahatsız etmeye başladı. Bazı haber portallarına para vererek, benim FETÖ’yle ilişkim olduğuna dair haberler yaptırmaya başladı. ‘Kudüs’e FETÖ’cüleri kaçırıyor’ ve ‘Talha Uğurluel’in plakası FG’ tarzındaki haberleri bu kadın yaptırttı. Haberlerdeki gizli tanık da bu kadındır.”

Bank Asya hesabını daha önce çalıştığı kurumlar nedeniyle açtığını, otomatik ödeme talimatları nedeniyle kapatmadığını, talimatla para yatırmadığını belirten Uğurluel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlara ait liseye gittim ancak sohbetlerine hiç katılmadım. Polis sorgusunda da bildiğim her şeyi anlattım. FETÖ elebaşıyla hiç görüşmedim. Harddiskimde bulunan ses dosyaları ve vaaz dosyaları 2005-2006 yılında çalıştığım yayınevi tarafından bana sesleri dökmem için verilmişti. Videolar o döneme aitti, biz sadece yazıya döküyorduk.

Bana terörist denirse daha önce yazmış olduğum 19 kitabım da terörist damgası yiyecek. Doktora yapıyorum. Beş aydır tutuklu olduğum için ve tezim için gerekli olan kitapları cezaevine sokmak yasak olduğu için tezimi hazırlayamıyorum. Oğlum asosyal bir çocuk. Benim kitap yazdığım için eve gelmediğimi sanıyor. Telefonla görüştüğümüzde, bana ‘Kitabı ne zaman bitireceksin?’ diye soruyor.” Uğurluel, ağlayarak tahliyesini istedi.

Oy çokluğuyla tahliye

Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak Uğurluel’i yurtdışına çıkış ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Bir dahaki celse tanık dinlenmesine karar veren heyet, tahliye kararını oy çokluğuyla aldı. Bir üye hakim, tanıkların dinlenmemiş olması gerekçesiyle sanık Uğurluel’in tahliye edilmemesi yönünde oy kullandı.

Uğurluel, 10 Aralık 2018’de tutuklanmıştı.