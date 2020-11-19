Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’den yargılanan Uğurluel’den çevik kuvvet şapkasıyla savunma

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, duruşmada daha önce kendisine verilen çevik kuvvet şapkasını göstererek savunma yaptı.

Uğurluel, çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi. Fotoğraf: AA

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yazar, 10 Aralık 2018’de tutuklanmış, 25 Nisan 2019’da tahliye edilmişti.

Reklam

AA’nın haberine göre davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Celse arasında alınan tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Uğurluel, aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini belirterek, yanında getirdiği çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi.

Uğurluel, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine 500’er kişilik gruplarla boğaz turu yaptırdığını belirterek şunları söyledi: “Bu şapkayı da bana verdiler. Tur boyunca bu şapkayı sürekli başıma taktım. Bana tur için para da ödendi, emniyette bu kayıtlar vardır. Beni darbe girişiminden bir yıl sonra böyle bir geziye davet ettiklerine göre hakkımda araştırma yapmışlardır. İnsanlar beni şimdi konferanslara çağırmak istiyor. Çok yıprandım, beraatimi verirseniz çok memnun olacağım.”

Reklam

Mahkeme heyeti, eksik belgelerin ilgili kurumlardan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, sanığın ‘FETÖ’yle irtibatı olan ve kayyım atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu bilgisine yer verilirken, kapatılan Bank Asya’da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel’in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle ‘FETÖ’yle fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatılıyor.

‘FETÖ’ sanığı Uğurluel’e tahliye: İlgilenmediğim kadın haber yaptırdı

‘Maceracı’nın adını verdiği yazar Talha Uğurluel ‘FETÖ’den tutuklandı

SON HABERLER

Erdoğan: Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısından bir gün önce yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”

Duygu Delen’in ölümü: İlk duruşmada bilirkişi raporu istendi

Gaziantep’te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet K.’nın yargılanmasına başlandı. Bilirkişi raporu ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını isteyen mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihini 17 Şubat olarak belirledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...