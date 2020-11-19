‘FETÖ’den yargılanan Uğurluel’den çevik kuvvet şapkasıyla savunma

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, duruşmada daha önce kendisine verilen çevik kuvvet şapkasını göstererek savunma yaptı.

Uğurluel, çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi. Fotoğraf: AA

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yazar, 10 Aralık 2018’de tutuklanmış, 25 Nisan 2019’da tahliye edilmişti.

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AA’nın haberine göre davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Celse arasında alınan tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Uğurluel, aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini belirterek, yanında getirdiği çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi.

Uğurluel, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine 500’er kişilik gruplarla boğaz turu yaptırdığını belirterek şunları söyledi: “Bu şapkayı da bana verdiler. Tur boyunca bu şapkayı sürekli başıma taktım. Bana tur için para da ödendi, emniyette bu kayıtlar vardır. Beni darbe girişiminden bir yıl sonra böyle bir geziye davet ettiklerine göre hakkımda araştırma yapmışlardır. İnsanlar beni şimdi konferanslara çağırmak istiyor. Çok yıprandım, beraatimi verirseniz çok memnun olacağım.”

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Mahkeme heyeti, eksik belgelerin ilgili kurumlardan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, sanığın ‘FETÖ’yle irtibatı olan ve kayyım atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu bilgisine yer verilirken, kapatılan Bank Asya’da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel’in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle ‘FETÖ’yle fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatılıyor.