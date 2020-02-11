‘FETÖ’ sanığı Taha Holding’in sahibinin mal varlığındaki tedbir kararı kaldırıldı

ALİ YILMAZ

Tamamına yakını işinsanı 86 sanıklı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasının geçen hafta görülen duruşmasında mahkeme, LC Waikiki’de yüzde yedi hissesi bulunan Taha Holding’in sahibi İsmail Hakkı Kısacık’ın mal varlığındaki tedbir kararını kaldırdı.

İsmail Hakkı Kısacık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) eski başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tutuklu olarak yargılandığı, İstanbul 23. Ağır Ceza’da görülen davanın 3 Şubat’taki son duruşmasında mahkeme, sanıklardan İsmail Hakkı Kısacık, F. Özge Özkarakaya, Hasan Bayram, İnci Konuk, Mustafa Sarmusak ve Zeynel Meral’in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararını kaldırdı. Zeynep Meral, ‘FETÖ’ firarisi TUSKON’un eski başkanı Rıza Nur Meral’in eşi.

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TUSKON genel kuruluna katıldı

İşadamı İsmail Hakkı Kısacık iddianameye göre, 2014’te yapılan tartışmalı TUSKON genel kuruluna katılan isimlerden biri. Yine iddianameye göre Kısacık, Bank Asya başta olmak üzere ‘FETÖ’ ile ilintili bir dizi kişi ve derneğin hesabına para yatırdı.

Kavurmacı için tahliye talebi

Mahkeme ayrıca Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve kardeşi Ahmet Sait Kavurmacı’nın dosyasını ayırdı. Bu üç sanık için yeni duruşma tarihi olarak 21 Şubat günü belirlendi.

Duruşmada mahkeme heyetinin iki üyesi Ömer Faruk Kavurmacı için tutukluluğun devamı kararı verirken, mahkeme başkanı, Kavurmacı için adli kontrol şartıyle tahliye kararı verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme başkanının tahliye gerekçelerinden ikisini Kavurmacı’nın tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunları oluşturdu.

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Ömer Faruk Kavurmacı, 30 Ekim 2017 yılındaki duruşmada ‘FETÖ’ üyesi olmadığını ve AKP’ye verdiği desteği anlatarak, “TUSKON başkanını tek alkışlamayan benim” demişti.