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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’den yargılanan Seyidoğlu baklavalarının sahiplerine beraat

Seyidoğlu markasıyla bilinen şirketin dış ticaret genel müdürü Serdar Seyidoğlu ve şirket ortağı Mustafa Seyidoğlu hakkındaki ‘FETÖ’ davasında beraat kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Serdar Seyidoğlu 28 Ekim 2016’da, amcası Mustafa Seyidoğlu ise daha sonra tutuklanmıştı. Mustafa Seyidoğlu 9 Aralık 2016’da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Serdar Seyidoğlu da 16 Mayıs 2017’deki duruşmada tahliye edilmişti.

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7 Mayıs 2019’daki duruşmada sanıklar hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis talep edilmişti. ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ise atılı suçların unsurlarının oluşmadığından ayrı ayrı beraatlarine karar verilmesi istenmişti. 

Mahkeme heyeti bugünkü duruşmada ‘kesin, inandırıcı ve somut delil elde edilemediğinden’ sanıkların her iki suçtan da beraatine karar verdi.

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