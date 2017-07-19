‘FETÖ’den yargılanan eski savcıdan ‘tanıdık’ savunma: Aldatıldım

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen eski savcı Turhan Turunç, savunmasında aldatıldığını iddia etti.

Turunç, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Reklam

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Turunç, ‘FETÖ’yle 1994’teki staj döneminde tanıştığını söyleyerek şunları aktardı: “Kurgu soruşturmalar açmadım. Örgüt okullarında okumadım. Örgüt elemanlarının çocuklarıma isim koymasına izin vermedim. Işık evlerinde yetişmedim. Hiçbir mahrem toplantıya katılmadım. 1991’de yapılan hakimlik sınavına kendim çalıştım. FETÖ soruşturmalarında görev almadım. YARSAV’a ve hiçbir yargı derneğine üye olmadım. Örgütün yaz kampı toplantılarına bir kez katıldım.”

‘Örgüt toplantılarına katıldım’

Örgütün haberleşme programı ‘ByLock’u 2014’teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinden önce kullanmaya başladığını ve uygulamanın gizli bir haberleşme ağı olmadığını dile getiren Turunç, “Örgütün istişare toplantılarına katıldım. Bu toplantılarda dini konular, gündeme ilişkin konular konuşulur, Fetullah Gülen’in CD’leri izletilirdi” dedi.

‘Hayal kırıklığına uğradım’

Turunç, ‘FETÖ’nün içinde bilerek bulunmadığını ve gerçek yüzünü darbe girişiminin ardından gördüğünü de söyledi: “17-25 Aralık’ın yolsuzluk dosyası olduğunu sanmıştım. 15 Temmuz’da bunun bir darbeye giden adımlardan olduğunu anladım. Yapının darbeye karıştığını öğrenince hayal kırıklığına uğradım. Mahkeme salonunda şüpheli olarak bulunmaktan acı ve üzüntü duymaktayım. Dini duygularım istismar edilerek aldatıldığımı düşünüyorum. Keşke bu yapıya hiç yaklaşmasaydım.”

Mahkeme, pişman olduğunu söyleyen Turunç’un tahliyesine karar verdi.