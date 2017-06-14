‘FETÖ’den yargılanan BM yargıcına önce hapis cezası, sonra tahliye kararı

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla hapis cezası verilen Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

Akay, 26 Eylül 2016’da ‘FETÖ üyeliği’, ‘anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak’ ve ‘adam öldürmek’ suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kendisinin ve ailesinin ‘FETÖ’ üyesi olmadığını söyleyen Akay, ‘Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ üyesi olduğunu belirtmişti.

Akay’a 30 Mayıs’taki duruşmada ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Önce ceza sonra tahliye

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı mütalaasını tekrarlarken, Akay örgüt üyesi olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Akay’ın avukatları da ceza verilmesi durumunda tutukluluk süresiyle Akay’ın yaşının ve sağlık durumunun göz önünde bulundurularak indirim maddelerinin tamamının uygulanmasını istedi.

Mahkeme Akay’a ‘örgüt üyeliği‘nden yedi yıl altı ay hapis cezası verdi.

Akay, yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosya değerlendirilmek üzere Yargıtay’a gönderilecek.

Türkiye ile BM arasında Akay tartışması

Akay nedeniyle BM ile Türkiye bugüne dek sıklıkla karşı karşıya gelmişti.

BM Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ruanda’daki temyiz mahkemesinin beş kişilik yargıç heyetinde yer alan Akay için çağrıda bulunarak yargılamaların ‘felç olduğunu’ bildirmişti.

Mahkeme, Akay’ın tutukluluğunun yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu savunarak geçen 14 Şubat’a kadar serbest bırakılmasını istemişti.

Türkiye, Akay’ı hapiste tutarak ‘yargı bağımsızlığı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edilmişti.

Son olarak da BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi’ne hitaben bir mektup kaleme almıştı. Mektupta Akay’ın, yargıçlık görevi nedeniyle yargılanmadığı, bu nedenle de dokunulmazlığının bulunmadığı belirtilmişti.