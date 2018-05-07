FETÖ’den tutuklu işadamı itirafçı oldu, AKP’li üç vekilin adını verdi

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‘FETÖ’ye finansal destek sağlamak iddiasıyla tutuklu işadamı Ahmet Küçükbay’ın itirafçı olduğu ve 84 kişinin ismini verdiği belirtildi. Küçükbay’ın ismini verdiği kişiler arasında AKP’li üç vekil ve ‘Gavat’ıyla meşhur olan eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da bulunuyor.

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre ‘FETÖ’ye finansal sağlamak suçlamasıyla 21 aydır İzmir’de tutuklu yargılanan Orkide Yağları’nın sahibi Küçükbay, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi.

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İzmir Emniyeti’nin 11 Ocak’ta 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği 40 sayfalık raporda şöyle dendi: “Bu toplantılara o dönemde cemaatin İzmir sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz gelirdi. 2010’dan 2013’e kadar Mövenpick Otel’de haftanın her salı günü yapılan toplantılara benimle birlikte; Rıza Akça, Necip Kalkan gibi 20-25 kişi katılırdı. Hatta 2-3 sefer Telekom Bölge Müdürü Y.Y. bu salı toplantılarına katılırdı. Ayrıca, Ramazan aylarında gruptaki işadamları ile Bekir Baz ve yardımcılarının bulunduğu yerde bürokratlardan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç (Halen AKP milletvekili), İzmir eski başsavcılarından Celal Kocabaş’ın geldiğini hatırlıyorum. 2012’de Necip Kalkan’ın Bayraklı Seyir Tepe’de bulunan restoranda düzenlediği yemekli toplantıya Bekir Baz, Zafer Dokan, Hikmet Alcan katıldı. Aynı yıl çiftliğimdeki iftara Cahit Kıraç, Hüseyin Avni Coş ve Celalettin Güvenç katıldı. 15 Temmuz’dan sonra yayını durdurulan ve TMSF’ye geçen Kanal 35 adlı televizyon kanalını o dönem AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun telkinleri ile kuruldu.”

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Faruk Öztürk imzasıyla Küçükbay’ın ifadesinde adı geçen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin mahkemeye gönderilen rapordaysa, AKP İzmir milletvekilleri Necip Kalkan ve Celalettin Güvenç için, “Halen vekil olduklarından dolayı haklarında araştırma yapılmamıştır” ifadesi kullanılarak hiçbir işlem yapılmadı.

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Emniyet raporunda ayrıca, Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş’un POLNET ve UYAP kayıtlarında herhangi bir arama kaydının bulunmadığı belirtilerek “Şahıs hakkında soruşturma açılması için yeterli bilgi verilmediği anlaşılmıştır. Küçükbay tarafından verilen ifadelerdeki bilgiler irdelendiğinde Coş hakkında FETÖ/PDY mensubiyetleri sebebiyle etkin bir soruşturma yapılamayacağı değerlendirilmektedir” dendi.

‘Gavat’ıyla meşhur Coş, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında da elinde uzun namlulu silahla sokağa çıkmış, kameralara poz vermişti.