‘FETÖ’den tutuklu eski Yargıtay üyesi ‘yine’ tahliye edildi

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Ekrem Ertuğrul tahliye edildi.

Darbe girişimi davasında tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

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Savunma yapan Ertuğrul, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istediğini, ‘FETÖ’ ile bağlantısının bulunmadığını, meslek hayatı boyunca kimseden talimat almadığını öne sürdü.

Ertuğrul, kamuoyunda ‘kumpas davaları’ diye bilinen Balyoz ve Devrimci Karargah gibi davaların onandığı eski Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi başkanı.

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Savcı Ertuğrul’un tutuklu yargılanmaya devam edilmesini istedi ancak mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Önceki duruşmada da tahliye edilen Ertuğrul, başsavcılığın itirazı üzerine yine tutuklanmıştı.

Duruşma 5 Şubat’a ertelendi.