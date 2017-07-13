‘FETÖ’den tutuklu eski İstanbul valisi Mutlu’nun fotoğrafı panodan ‘uçtu’

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun fotoğrafı Cağaloğlu’ndaki valilik binasındaki panodan çıkarıldı.

Mutlu hakkında ‘anayasayı ihlal,’ ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası isteniyor.

Reklam

Mutlu, dört yıl üç ay 25 gün valilik koltuğunda oturmuştu.

Valilik makam katında bulunan ve Osmanlı’dan bu yana görev yapan tüm valilerin fotoğraflarının bulunduğu bölümde Mutlu’nun fotoğrafı yer almadı.

Mutlu’nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor. Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor.

Ancak valiliğin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Mutlu’nun fotoğrafı ve özgeçmişiyse halen duruyor.

Darbe girişiminden kısa bir süre sonra tutuklanan Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır’dan İstanbul’a atanmış, 25 Eylül 2014’de de görevini Vasip Şahin’e devretmişti.