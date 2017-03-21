‘FETÖ’den tutuklu Doğan yöneticisi: Burada olmamın nedeni yalan haber

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘örgüte yardım etmek’ suçlamasıyla dört aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, duruşma savcısının görüşüne karşın tanık beyanlarının tamamlanmamış olması gerekçesiyle tahliye kararı vermedi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Muratoğlu savunmasında Akşam gazetesinin genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’nun haberleri nedeniyle tutuklandığını söyledi: “Burada bulunma nedenim 24 Kasım 2016’da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’nun yazmış olduğu yalan haberdir. ‘Aydın Doğan’ın FETÖ kriptosu’ başlığıyla yayınlanan yalanlarla kurgulanmış haberi sayın savcılık ihbar kabul ederek ‘açık kaynak tespit tutanağı’ ile soruşturma başlatmıştır. 1 Aralık 2016 sabahı gözaltına alındım. Bu süreçte de yalan haberler devam etti. 15 Aralık 2016’da tutuklandım, yalan haberler devam etti. En son 3 Mart 2017 günü yine Akşam gazetesi, yine Murat Kelkitlioğlu ‘Bu da mı gol değil Aydın Doğan’ başlığı ile yalan haber konusunda son noktayı koydu” ifadelerini kullandı.

‘Benim için turistik bir geziydi’

Muratoğlu, Akşam gazetesinde yayınlanan ve tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’i ziyarete nasıl gittiğini şöyle anlattı: “2012 yılı başlarında o tarihte Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi olan Metehan Demir’in kendisine bir ABD gezisi daveti geldiğini ama kendisinin gidemeyeceğini söyleyip ‘Sen ABD’yi görmediysen sen git istersen’ teklifine karşılık ben de gezide kimlerin olduğunu sordum. ‘Bütün gazetelerin İzmir temsilcileri var’ dedi. Ben de ‘Bizim gazetenin İzmir temsilcisi Deniz Sipahi var mı’ diye sordum. O da ‘Evet Deniz de gidiyor’ dedi. Deniz benim uzun zamandan beri tanıdığım arkadaşım ve dostumdur. Neticede ben de geziye gitmekte bir sorun görmedim.

İzmir ekibiyle İstanbul’da buluştum.

İstanbul’dan ABD’nin Texas eyaletine gittik. Texas’tan sonra New York’a geldik. Gezi tamamıyla Deniz ve benim için turistikti. Türkiye’ye dönmemize yakın bir tarihte sabah saatlerinde bizi götüren ekipten birileri Pensilvanya’ya gidileceğini söyledi. Deniz ve benim bu geziden haberimiz yoktu. Grup olarak hareket edilince biz de gittik. Ben bütün gezide olduğu gibi burada da Deniz’le birlikte oturdum. Yapılan sohbetlere katılmadım, konuşmadım ve soru sormadım. Görüşme bitince iki grup halinde fotoğraf çektirildi.

Benim tamamen tesadüfi olarak katıldığım gezinin içeriği bundan ibarettir. Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra gezi ile ilgili haberler medyada konuşulmaya başladı. Fotoğraflar gazete ve internet sitelerinde yayınlandı.”

Demir, eski AB bakanı Egemen Bağış‘la arasında geçen telefon görüşmeleriyle gündeme gelmiş, Hürriyet’in Ankara temsilciliği görevinden alınan Demir’in gazeteyle yolları süresiz izne çıktıktan kısa bir süre sonra ayrılmıştı.

Muratoğlu, geziye ilişkin, “Yapılan sohbetlere katılmadım, konuşmadım ve soru sormadım. Görüşme bitince iki grup halinde fotoğraf çektirildi. Benim tesadüfi olarak katıldığım gezinin içeriği bundan ibarettir” dedi.

‘Devletin ilgili birimleri bilemezken ben nasıl bilebilirim?

İddianamede 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra Gülen Cemaati’yle yakınlaştığının iddia edilmesi üzerine Muratoğlu, “Kimin FETÖ’cü kimin olmadığını bilmem mümkün değildir. Devletin ilgili birimleri bile bilemezken ben nasıl bilebilirim? Benim sayın Aydın Doğan’ın yargıdaki sorunlarını çözmek gibi nasıl bir görevim olabilir? Ben hukukçu değilim ki hukukçularla kendi ihtisasları olan konuları konuşayım” diye sordu.

Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcısı olduğuna ilişkin iddiaları ise Muratoğlu, “Kimin telefonunda hangi programın yüklü olduğu, kimin örgüte üye olduğunu bilmem mümkün değildir. Kaldı ki benim konuştuğum şahıslar o dönemde görevlerinin başındadır. İş adamlarını da sadece ticari faaliyetleri veya sosyal çevrede gördüğüm kadarıyla tanıyabilirim. Tarafımda atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye yanıtladı.

‘Neden cezaevinde olduğumu soruyorum’

Muratoğlu şöyle devam etti: “Yazılan yalanların kılıfı haline gelen bu fotoğrafta ceketimin düğmesinin ilikli olması hakimin tutuklama kararında ‘şüphelinin her iki düğmesinin de iliklenmiş olduğu’ diye vurgulanıp hukukun katledilmesinin bir örneği olarak FETÖ’cü olduğumun delilleri arasında sayılmıştır. Tutuklandığım günden beri kendime, aileme, avukatlarıma, koğuş arkadaşlarıma neden cezaevinde olduğumu soruyorum.”

Muratoğlu, avukatları ve savcı tahliye talep ederken, mahkeme heyeti ara kararında, Muratoğlu’nun tutukluluğuna gerekçe olarak gösterilen ve etkin pişmanlıktan yararlanarak beyanda bulunan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklu avukat Ramazan Aykış’ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Nisan’a erteledi.