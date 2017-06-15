‘FETÖ’den tutuklu Doğan yöneticisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘örgüte yardım etmek’ suçlamasıyla yedi aydır tutuklu bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi.

Muratoğlu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

‘Benim için turistik bir geziydi’

Muratoğlu, Akşam gazetesinde yayınlanan ve tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’i ziyarete nasıl gittiğini şöyle anlatmıştı: “2012 yılı başlarında o tarihte Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi olan Metehan Demir’in kendisine bir ABD gezisi daveti geldiğini ama kendisinin gidemeyeceğini söyleyip ‘Sen ABD’yi görmediysen sen git istersen’ teklifine karşılık ben de gezide kimlerin olduğunu sordum. ‘Bütün gazetelerin İzmir temsilcileri var’ dedi. Ben de ‘Bizim gazetenin İzmir temsilcisi Deniz Sipahi var mı’ diye sordum. O da ‘Evet Deniz de gidiyor’ dedi. Deniz benim uzun zamandan beri tanıdığım arkadaşım ve dostumdur. Neticede ben de geziye gitmekte bir sorun görmedim.

İzmir ekibiyle İstanbul’da buluştum.

İstanbul’dan ABD’nin Texas eyaletine gittik. Texas’tan sonra New York’a geldik. Gezi tamamıyla Deniz ve benim için turistikti. Türkiye’ye dönmemize yakın bir tarihte sabah saatlerinde bizi götüren ekipten birileri Pensilvanya’ya gidileceğini söyledi. Deniz ve benim bu geziden haberimiz yoktu. Grup olarak hareket edilince biz de gittik. Ben bütün gezide olduğu gibi burada da Deniz’le birlikte oturdum. Yapılan sohbetlere katılmadım, konuşmadım ve soru sormadım. Görüşme bitince iki grup halinde fotoğraf çektirildi.

Benim tamamen tesadüfi olarak katıldığım gezinin içeriği bundan ibarettir. Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra gezi ile ilgili haberler medyada konuşulmaya başladı. Fotoğraflar gazete ve internet sitelerinde yayınlandı.”