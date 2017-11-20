‘FETÖ’den soruşturulan yarbay Alkan: Gizli tanık ‘kripto FETÖ’cü’, halen görevde

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara isyanıyla gündeme gelen eski yarbay Mehmet Alkan, kendisini ‘FETÖ’cü ilan eden askerin ‘kripto FETÖ’cü’ olduğunu öne sürdü.

Yarbay, 23 Ağustos 2015’te kardeşinin cenazesinde, “Çözüm diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’ diyor?” sözleriyle isyan etmiş, “Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman, oraya git” demişti.

Başta AKP’li yazarlar ve ‘Ak troller’ ise kendisini ‘vatan haini’ ilan etmiş, PKK’lı ve DHKP-C bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Sözlerinden dolayı disiplin cezası verilen Alkan, 1 Eylül 2016’da yayınlanan 672 sayılı KHK’yla ordudan ihraç edilmişti.

İkramiyeye tedbir

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre, Alkan, birikmiş ikramiyesini alabilmek için 22 Aralık 2015’da OYAK hakkında icra takibi başlattı.

OYAK da takibe İzmir başavcılığının 30 Aralık 2016’daki şerh kararıyla itiraz etti. Alkan’ın savcıyla görüşmesinden de bir sonuç çıkmadı.

Daha sonra yarbay, İzmir’deki ‘askeri casuslukta kumpas’ soruşturmasında ‘dosyada ismi geçen kişi’ olarak yer aldı.

Başsavcılığın hazırladığı iddianame sonrası İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada 102 sanık ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen yedi şüpheli arasında Alkan’ın adı geçmedi.

Bu dosya kapsamında Alkan’ın ifadesinin alınmadığı belirtildi. Bu dosya üzerinden Alkan’ın OYAK ikramiyesine tedbir kondu.

Alkan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı, savcı ve hakimleri de HSK’ya şikayet etti.

‘Gülen’in elini öptü’

Askeri casusluk iddianamesinde 25 subayın ‘FETÖ’cü olduğunu iddia eden Abdullah isimli gizli tanık, 5 Nisan 2016’da Alkan’la ilgili şunları söyledi: “Tenis ve yüzme arkadaşımdı. (…) AKP’ye düşmanlığından, HDP’ye oy verdiğini ima ettiğinden, Fetullahçılarla ilgili kötü düşüncelerimi ifade ettiğimde onları hararetle savunmasından cemaatçi olduğunu biliyorum.”

Bu ifade üzerine yarbay hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı, 27 Mayıs’ta ifadesi alındı.

Yarbay Alkan, gizli tanığın 2014’te idari görevdeyken darbe girişimi sonrası aktif helikopter pilotluğu görevine getirildiğini belirterek şunları söyledi: “Cemaatin içinde yetişen, büyüyen, Amerika’ya gidip Gülen’in elini öpen, sızdırılan akademi (kurmaylık sınavı) sorularını alan, katalog evliliği yapan ve himmet veren bu kişi hem görevde, hem soruşturulmuyor. Ben terör örgütü üyesi olarak soruşturuluyorum. Bu durum akla izana sığmaz.”