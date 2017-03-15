‘FETÖ’den ihraç edilmişti: Yunanistan’a geçmek isteyen mühendisin cesedi Meriç Nehri’nde bulundu

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Edirne’deki 15’inci Füze Komutanlığı’ndan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre’nin cesedi, jandarmanın takibinden kaçarken atladığı Meriç Nehri’nde bulundu.

Ailesinin teşhis ettiği Zümre’nin kimliği DNA testiyle de doğrulandı.

DHA’nın haberine göre, Zümre, Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen bir dersahanede öğretmenlik yapan eşi ve 1.5 ve üç yaşındaki iki çocuğunu alarak Yunanistan’a kaçmak için 12 Aralık günü Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Umurca köyüne gitti.

Mustafa Zümre’nin milli eğitimden ihraç edilen arkadaşı Mesut Yaşar’ın da katıldığı aile, jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Eşini ve çocuklarını bırakıp nehre atlayan Zümre, bir süre sonra kayboldu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan eşi, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Mustafa Zümre’nin bulunması için Edirne AFAD ekiplerince iki hafta süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.

8 Mart günü Subaşı beldesinde devriye görevindeki askerler nehir kıyısında bir erkek cesedi buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Zümre’nin ailesinin teşhis ettiği cesedin kimliği DNA testiyle de doğrulandı.