‘FETÖ’den ihraç edilen akademisyen TRT’de: ‘Dikkatten kaçtı’

TRT Diyanet kanalında önceki akşam yayınlanan programa KHK’yla ihraç edilen rektör yardımcısının katılması tartışma yarattı. TRT, programın gözden kaçtığı için yayınlandığını savundu.

TRT Diyanet kanalında önceki akşam ‘Yedi Veli Yedi Fetih’ isimli program yayınlandı.

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Her hafta farklı konukların katıldığı programın bu bölümünde eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri yer aldı.

Ancak Eğri’nin KHK’yla ihraç edilmiş olması tartışmaları beraberinde getirdi. Ayrıca Eğri’nin ‘FETÖ’ firarisi olduğu iddia edildi.

Dikkatten kaçtı

Tartışmalar üzerine yazılı açıklama yayınlayan TRT, yayının dikkatlerinden kaçtığını savundu.

Programın sosyal medya paylaşımlarına konu olması nedeniyle açıklama yapma lüzumu doğduğu ifade edilen açıklamada “Adı geçen programın çekim ve ilk yayınları 17-25 Aralık 2013 tarihinden önce yapılmıştır” dendi.

Açıklamada, programın her bölümünde ‘tasavvuf ehli önemli şahsiyetler’in davet edildiğini, 3 Ağustos’ta tekrarı yayınlanan 4’üncü bölümde Hacı Bektaş-ı Veli’nin konu edildiği, uzman kişilerin görüşlerinin yer aldığı anlatıldı.

Açıklamada şöyle dendi: “Fakat bu programda konu hakkında görüş bildiren bir ismin, sonraki süreçte KHK’yla ihraç edildiği bilgisi denetimin dikkatinden kaçtığı anlaşılmış ve derhal müdahale edilmiştir. TRT, binlerce saatlik eski kayıtları tekrar yayınlamadan önce hassasiyetle yeniden denetimden geçirmektedir. Bu denetimler neticesinde bugüne kadar FETÖ vb. sorunlar içeren birçok program, sakıncalı görülen kişiler, kurumlar ve içerikler çıkarıldıktan sonra yayınlamıştır. TRT, bütün yayınlarında FETÖ’yle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir.”

Daha önce de TRT Müzik’te Fethullah Gülen’in yazdığı şiirden bestelenen şarkı yayınlanmış, TRT bir hata olduğunu duyurmuştu