‘FETÖ’den gözaltına alınıp bırakılan futbolcu Bekir İrtegün: Yanlış hiçbir şey yapmadım

‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan milli futbolcu Bekir İrtegün, ‘yanlış bir şey’ yapmadığını söyledi.

İrtegün, 7 ve 28 Temmuz tarihlerinde iki kez ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

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İrtegün’ün gözaltında itirafçı olduğu ve Türkiye futbolunda ‘FETÖ’yle bağlantılı olan 20’ye yakın kişinin ismini verdiği iddia edilmişti.

‘Adımın FETÖ’yle anılması beni derinden yaraladı’

Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, müşteki sıfatıyla savcılığa müracaat ettiğini ve emniyette ifade verdiğini belirten İrtegün şunları söyledi: “Daha sonra ise emniyet birimleriyle tekrar savcılığa giderek savcılıkta da ifade verdim. Bildiğiniz üzere ifademin ardından da serbest bırakıldım. Soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından içeriğe ilişkin bu noktada daha fazla bilgi vermem mümkün değil. Yine de ilerleyen süreçte kanunların izin verdiği ölçüde gerekli açıklamaları sizlerle paylaşırım, Ayrıca, adımın, ülkemizin demokrasisini ve düzenini tehdit eden FETÖ ile anılması beni derinden yaralamıştır. Biliyorum ki, gerçeklerin ortaya çıkması için adli merciler üstün çaba sarf ediyor. Söyleyebileceklerim kısıtlı olsa da şunu gönül rahatlığıyla belirtmeliyim; Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu durumdan sonsuz rahatsızlık duyuyor ve açıkçası bunu hak etmiyorum…”

İrtegün’ün açıklamasının tamamı şöyle: