‘FETÖ’den gözaltına alınan ‘Reis’ filminin yapımcısı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin yapımcısı, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ‘Uyanış’ filminin de yönetmeni olan Ali Avcı tutuklandı.
Avcı, ‘Uyanış’ filminin fragmanının yayınlanmasının ardından 13 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Filmin fragmanında Erdoğan’ın başına silah dayandığı, ailesinin de öldürüldüğü sahneler yer alıyordu.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri biten Avcı, Çağlayan’daki adliyeye getirildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Avcı, hakimlikteki ifadesinin ardından, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan tutuklandı.