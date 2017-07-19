‘FETÖ’den gözaltına alınan ‘Reis’ filminin yapımcısı tutuklandı

Üç bilim derneği, yeni müfredatın evrensel standartların çok altında olduğunu bildirdi. Ayrıntıları dün açıklanan yeni müfredatta dikkat çeken düzelemelerden biri ‘evrim teorisi’ne hiç yer verilmemesiydi. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Moleküler Biyoloji Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği ortak bir bildiriyle, ‘müfredatın bütününün yaşam bilimleri camiasında hayal kırıklığı yarattığını’ duyurdu. Bildiride, “‘Evrim’ konusunun, yeni müfredatta […]