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‘FETÖ’den gözaltına alınan ‘Reis’ filminin yapımcısı tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin yapımcısı, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ‘Uyanış’ filminin de yönetmeni olan Ali Avcı tutuklandı.

Fragmanda yer alan bu sahne büyük tepki çekmişti.

Avcı, ‘Uyanış’ filminin fragmanının yayınlanmasının ardından 13 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. Filmin fragmanında Erdoğan’ın başına silah dayandığı, ailesinin de öldürüldüğü sahneler yer alıyordu.

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Tutuklandı

Avcı

 

Emniyetteki işlemleri biten Avcı, Çağlayan’daki adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Avcı, hakimlikteki ifadesinin ardından, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan tutuklandı.

Darbe girişiminin filmini çekiyordu: ‘Reis’ filminin yapımcısına ‘FETÖ’den gözaltı

‘Reis’in yaratıcısının yeni filmi tartışma yarattı: Fragmanda Erdoğan’ın başına silah dayanıyor, ailesi öldürülüyor

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