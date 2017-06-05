‘FETÖ’den gözaltına alınan Metropoll’ün sahibi Sencar, Tekirdağ’a götürüldü

İki gün önce ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, Tekirdağ’a götürüldü.

Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında, Sencar dahil 37 kişi gözaltında.

Ankara’da gözaltına alınan Sencar’ın Tekirdağ’a getirilerek ifadesi için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında NBA’da oynayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de gözaltında. Devam eden soruşturmada, dört şüpheli daha aranıyor.

Haberi duyuran ailesi ‘Bilgimiz yok’ demişti

Cumartesi gecesi Sencar’ın Twitter hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz” denilmişti.

Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz — Ozer Sencar (@ozersencar1) June 3, 2017