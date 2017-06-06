‘FETÖ’den gözaltına alınan Metropoll’ün sahibi Sencar serbest bırakıldı

Geçen hafta sonu ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı.
Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında, Sencar dahil 37 kişi gözaltına alınmış, Sencar’ın Tekirdağ’a getirilerek ifadesi için emniyete götürülmüştü.
Ailesi, Sencar’ın serbest bırakıldığını duyurdu.
Özer Sencar biraz önce serbest bırakıldı. İlgi gösteren ve sıkıntımızı paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ve saygılarımızı sunarız. (Ailesi)
— Ozer Sencar (@ozersencar1) June 6, 2017