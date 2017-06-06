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‘FETÖ’den gözaltına alınan Metropoll’ün sahibi Sencar serbest bırakıldı


 

Geçen hafta sonu ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında, Sencar dahil 37 kişi gözaltına alınmış, Sencar’ın Tekirdağ’a getirilerek ifadesi için emniyete götürülmüştü.

Ailesi, Sencar’ın serbest bırakıldığını duyurdu.

‘FETÖ’den gözaltına alınan Metropoll’ün sahibi Sencar, Tekirdağ’a götürüldü

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