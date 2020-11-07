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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’den aranıyordu: Bank Asya’nın kurucu ortağı, Ankara’da yakalandı

‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M. gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ankara polisi, uzun zamandır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve ikamet değiştiren Kamil Yavuz M.’nin, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde bir evde saklandığını tespit etti.

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Eve düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Kamil Yavuz M.’nin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Hakkında İstanbul’da ağır ceza mahkemesinin arama kararı bulunan ve ‘FETÖ’nün finansal yapılanmasında yönetici pozisyonunda’ olan Yavuz M. emniyete götürüldü.

İzmir’deki bir ‘FETÖ’ şüphelisinin de Kamil Yavuz M. için “FETÖ’nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir” diye ifade verdiği belirtildi.

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