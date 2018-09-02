‘FETÖ’den aranan türkücü, yeni bestesini FaceTime’dan Gülen’e dinletmiş!

İzmir’de ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan bir şüphelinin telefonundan, yine ‘FETÖ’den aranan bir türkücünün Fethullah Gülen’e görüntülü konuşmayla yeni bestesini dinlettiği ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre terörle mücadele polisi, mayıs ayındaki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, daha sonra tutuklanan Muhammet Ayhan Turan’ın cep telefonunu inceledi.

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İncelemede, türkücü Gökmen Ürü ile Gülen arasında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan görüşmenin videosu da bulundu.

Videoda, Ürü’nün Gülen’e “Canım hocam” diye hitap ettiği duyulurken; darbe girişimi davalarının firari sanığı Gülen’e yeni bestesini okuması dikkat çekti.

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Ürü hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında yakalama kararı var. Ürü’nün, darbe girişiminden bir hafta önce Almanya’ya gittiği tespit edildi.

Öte yandan Ürü’nün İstanbul’daki evinde, basketbolcu Enes Kanter tarafından kendisine hediye edilen imzalı ayakkabı bulunduğu da bildirildi.

Ürü’nün ‘Gülen’le görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize edenlerden olduğu, Gülen’le görüşmeye giden kişilerin kayıtlarını tuttuğu’ iddia edildi.