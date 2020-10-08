‘FETÖ’den aranan iki eski emniyet müdürüne gözaltı

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Ankara emniyeti, örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Ceylan ve Salmaner’in Etimesgut ilçesinde örgüte ait evde saklandığını tespit etti.

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Polis, iki ismi de düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Şüphelilerin halen örgüt içinde aktif faaliyet gösterdiği ve ‘ByLock’ kullandığı belirtildi.

Cemil Ceylan, 2010-2014 yıllarında Kilis ve Edirne il emniyet müdürlüğü yapmıştı. Hüsrev Salmaner de 2011-2014 yıllarında Artvin’de aynı mevkideydi.