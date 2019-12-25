‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadına 10 yıla kadar hapis istendi

Kıbrıs uçağında “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” dediği gerekçesiyle tutuklanan Nikar D. hakkında, beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta sigara yakıp “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım” diyerek taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Nikar D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nikar D.’nin 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs’a gitmek üzere havalimanına gittiği, kalkış saati 06:45 olan Pegasus’a ait uçağa bindiği ve uçakta 144 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verildi.

Nikar D.’nin 9E koltuğuna oturarak güneş gözlüğü taktığı belirtilen iddianamede şu ifadeler yer aldı: “Sağ elinde bir kitap sol elinde erkek şahsa ait bir fotoğraf alarak koltuktan kalktığı, herkesin duyabileceği şekilde bağırarak ‘ben FETÖ’cüyüm, 15 Temmuz’da nasıl plan yaptılarsa ben de onu yapacağım. Canlı bomba şimdi. FETÖ’yü istiyorum. (Elindeki fotoğrafı göstererek) Bunu çantama kim koyduysa, bu kitabı benim elime kim verdiyse bilmiyorum. Kıbrıs’a kumar oynamaya gidiyoruz. Yeter be yeter’ şeklinde cümleler sarf ederek uçak içerisinde korku ve paniğe neden oldu.”

Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede, ‘Şüphelinin sorgusunda uçakta rahatsızlandığını, etrafında kendisine yönelik ‘FETÖ’cü gibi sözler duyduğunu ve sinirlendiğini’ söylediği belirtildi.

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Şüphelinin sorgusunda elindeki fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini, kitabın da Kuran-ı Kerim olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin, “Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.