‘FETÖ’cüyüm’ diye kendini ihbar eden öğretmene 7.5 yıl hapis cezası

Aydın’da ‘FETÖ’ mensubu olduğunu söyleyerek kendini ihbar eden bir öğretmene 7.5 yıl hapis cezası verildi.

AA’da yer alan habere göre Aydın’da Alper Ertürk adlı öğretmen 18 Aralık 2014’te İstanbul başsavcılığına bir dilekçe göndererek, “Camia, cemaat gibi adlarla anılan Hizmet hareketinin içinde 20 yıldır bulunuyorum. Eğer camia bir örgütse, Zaman gazetesi okumak, STV izlemek suçsa ben de kendimi ihbar ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum” dedi.

Aydın Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkmesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında ‘FETÖ’ye bağlı okullarda çalışan ve daha sonra meslekten ihraç edilen Ertürk’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıl hapis cezası verildi.