‘FETÖ’cü getirme’ girişimi sonrası Moğolistan’a resmi protesto

Dışişleri Bakanlığı, ‘FETÖ’cü olduğu öne sürülen bir kişinin Ulanbator’dan Türkiye’ye getirilme girişiminin ‘adam kaçırma diye yansıtılmasından Moğolistan’ı sorumlu tutarak resmi protestoda bulundu.

İktidar yanlısı medyası haberi ‘Paketlendi’ diye sunmuştu

Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da pazartesi günü Veysel Akçay adlı okul müdürünün MİT tarafından Türkiye’ye getirilmek üzere ‘paketlendiği‘ iktidara yakın medya organları tarafından kamuoyuna duyrulmuştu. İnternet yayınlarında Akçay’ın Türkiye’ye getirilmekte olduğu bilgisi de yer almıştı.

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Ancak operasyonun Moğolistan ile Türkiye arasında sekiz saatlik krize neden olduğu ve MİT’in uçağının Ulanbator’dan Akçay’la birlikte havalanmasına izin verilmediği ortaya çıkmıştı. Akçay uçaktan çıkarıldıktan sonra kendisinin bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını öne sürmüş, Moğol makamları Ankara’yı egemenlik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle protesto etmişti.

Dışişleri : Kuvvetle protesto edilmiştir

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy Moğolistan’a tepki gösterdi. ‘FETÖ’nün Moğolistan’da geniş bir mevcudiyetinin bulunduğu ve bu durumun moğol makamlarıyla sık sık paylaşıldığı vurgulanan açıklamada şöyle dendi: “Moğolistan’da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir. Ankara’daki Moğolistan Büyükelçisi de bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir. FETÖ’nün Moğolistan’da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir. Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan’daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz.”