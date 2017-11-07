Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘FETÖ’ yöneticiliğiyle suçlanan Sözcü’nün imtiyaz sahibi: Semtine bile uğramadım

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Sözcü gazetesine açılan ‘FETÖ’ davasında savunma yapan Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Akbay, ‘FETÖ’nün semtine bile uğramadığını’ söyledi.

Burak Akbay. (Fotoğraf: Sözcü)

Gazete hakkında mayıs ayında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yakalama kararı çıkarılmış, gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu tutuklanmış, muhasebe müdürü Yonca Kaleli ise mahkemece serbest bırakılmıştı. Olgun, 22 Eylül’de tahliye edilmişti.

Reklam

‘Semtine bile uğramadım’

Duruşmaya gönderdiği yazılı savunmasını avukatın okuduğu Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Akbay, kendisinin Atatürkçü bir gazete kurduğu için hedef haline getirildiğini, Türk adaletinin de buna alet olduğunu öne sürdü.

İddianamenin eski Zaman yazarları Fehmi Koru ve Hüseyin Gülerce’nin beyanları üzerine yazıldığını aktaran Akbay, “Sözcü gazetesinin yok olması kimin işine gelir? Bu iddianamenin varlığı bu örgütün faal olduğunu göstermektedir” dedi.

Koru ve Gülerce’nin ’17 Aralık ve 15 Temmuz sonrasının izlerini silmek için kumpasa dahil olduklarını’ savunan Akbay, şöyle devam etti: “Dayatma mı var yalancı tanıklık için? Hakkımda FETÖ lideriyle bir fotoğraf için fotomontaj gibi bir yola başvurulmuştur. Şahsımın fotomontajlı görüntülerine karşı içerik engelleme talebim reddedilmiştir. Ben adaleti nerede arayacağım? Bu kumpaslar geç de olsa anlaşılmıştır. Aileleri mağdur olmuştur. Bunu yapanlar bir gün adalet karşısına çıkacaktır. Okullarında okumadım. Semtlerine bile uğramadım. İş hayatımda kurmuş olduğum gazetelerin çizgisi modern hukuk devleti çizgisidir. Hem özel hayatımda hem Sözcü gazetesinde FETÖ’yü eleştirmiş biri olarak tespitim; bunlar gerçek FETÖ’cüleri gizleme çabasıdır.”

Akbay, ‘silahlı terör örgütünü yönetme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

‘Haberin hiçbir noktasında ben yokum’

Sözcü’nün internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ise Mavi Marmara saldırısının tanığı olduğunu, konu hakkında kitap da yazdığını anlatarak şunları kaydetti: “Yedi yıldır İsrail’i yargılatmaya çalışıyorum. Bir vakte kadar yürüyen davanın müştekilerinden biriyim. Bu şartlarda ilk sorum bu: Nasıl FETÖ’ye yardım ile suçlanıyorum? Anlamadım.”

Darbecilerin Erdoğan’ın yerini bu haberle öğrendikleri iddia ediliyor.

Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli haberleştirmesine değinen Olgun, “Marmaris haberinin hiçbir noktasında yokum. Haberin suç olmadığını da söylüyorüm. O haberi siteye giren, yayınlayan biri de değilim. Yetkim bile yok. Yüce yargımızın ‘Canı sağolsun’ diyorum. Sadece böyle bir örgütle anılmaktan ve bu damgayı almaktan dolayı çok üzgünüm” dedi.

‘Delil yok’

Muhasebe müdürü Yonca Kaleli de gazetenin muhasebe bölümünde çalıştığını belirterek, “Ben muhasebede çalışıyorum. Savclıktaki ifademde üç-dört satırlık darbe komisyonuyla ilgili bir bölüm var. O benim ifadem değil. Savunmamın aksine, delil olmadığı için FETÖ örgütüne yardım etmekle suçlanıyorum” dedi.

Duruşmada üç isimden önce muhabir Gökmen Ulu savunma yapmıştı. Duruşma yarına ertelendi.

Sözcü muhabiri Ulu: Haberimden önce darbeciler Erdoğan’ın yerini biliyordu

Sözcü çalışanı Olgun’dan avukatına: Dertleri bizi çıkarmak değil siyasi şovdu

Sözcü’nün tutuklu internet sorumlu müdürü Mediha Olgun’a tahliye kararı

Sözcü iddianamesi hazır: İmtiyaz sahibine ‘terör örgütü yöneticisi’ suçlaması

Sözcü’den ilk sayfadan tutukluluğa itiraz dilekçesi: Tanıklar tescilli ‘FETÖ’cü

Sözcü operasyonunda Gülerce ‘izi’: Darbeyi bilenler Erdoğan’ın yerinden haberdardı

Sözcü’den tutuklamalara itiraz: Erdoğan’ın yeri haberimizden önce biliniyordu

Sözcü’nün patronu Akbay: Delikanlı gibi çıkın, Sözcü’nün sahibi olmakla suçlayın

Sözcü darbe raporuna işaret etti: Erdoğan’ın yeri haberimizden önce biliniyordu

Sözcü’nün patronu Akbay’a tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Sözcü’nün tutuklu muhabiri: Terör örgütü, Erdoğan’ın yerini gazeteden mi öğrenir?

SONAR Başkanı Bayrakçı: Sözcü operasyonu referandum öncesi olsaydı, AKP kaybederdi

Sözcü’nün adliyeye sevk edilen üç çalışanından ikisi tutuklandı

Sözcü’nün mali işler müdürü de gözaltında

Sözcü’nün avukatı: Hem paralele hem hükümete paralel yeni bir derin devlet var

Sözcü’nün ‘Cemaat bağı’ iddiası yeniden: Koru’ya göre gazetecilik, Akbay’a göre iftira

Sözcü’ye operasyonda manidar ‘tanık’: Fehmi Koru ifadesi soruşturma dosyasında

Sözcü konu basın özgürlüğü olunca yazacak bir şey bulamadı

‘Erdoğan’ın tatili’ni haberleştiren Sözcü muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı

Sözcü’ye soruşturmanın gerekçesi iki haber: Erdoğan’ın tatili ve ‘2016 falı’

Sözcü’yü ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Talimatla başlık atmıyor, rahatsızlık veriyor

Star yazarı Zentürk isyan etti: Önce Oğuz Güven şimdi de Sözcü, anlayamadım

Gözaltı kararı çıkarılan Sözcü’nün patronu Akbay: Savcının ‘firari’ açıklaması skandal

Başsavcı Fidan: Sözcü’ye operasyon sadece patrona ve birkaç çalışana yönelik

Sözcü’nün yayın yönetmeni: Kulağımıza gelmişti, bunu yapanlar kripto ‘FETÖ’cü

Sözcü’nün avukatı: Gözaltı kararı yok, sadece arama ve el koyma kararı var

Sabah duyurdu: Sözcü’deki gözaltıların nedeni ‘FETÖ’ ve ‘Erdoğan’ı bulduk’ haberi

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Mimarlar Odası: AKM’ye ‘ihanet’ ediliyor, yargıya gideceğiz

  RIFAT DOĞAN [email protected] Mimarlar Odası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni AKM projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Karaköy binasında düzenlenen basın toplantısına Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Sanatçılar Girişimi adına Orhan Aydın ve avukat Can Atalay katıldı. AKM’nin yıkılmasıyla ilgili […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...