‘FETÖ’ yöneticiliğiyle suçlanan Sözcü’nün imtiyaz sahibi: Semtine bile uğramadım

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Sözcü gazetesine açılan ‘FETÖ’ davasında savunma yapan Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Akbay, ‘FETÖ’nün semtine bile uğramadığını’ söyledi.

Gazete hakkında mayıs ayında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yakalama kararı çıkarılmış, gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu tutuklanmış, muhasebe müdürü Yonca Kaleli ise mahkemece serbest bırakılmıştı. Olgun, 22 Eylül’de tahliye edilmişti.

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‘Semtine bile uğramadım’

Duruşmaya gönderdiği yazılı savunmasını avukatın okuduğu Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Akbay, kendisinin Atatürkçü bir gazete kurduğu için hedef haline getirildiğini, Türk adaletinin de buna alet olduğunu öne sürdü.

İddianamenin eski Zaman yazarları Fehmi Koru ve Hüseyin Gülerce’nin beyanları üzerine yazıldığını aktaran Akbay, “Sözcü gazetesinin yok olması kimin işine gelir? Bu iddianamenin varlığı bu örgütün faal olduğunu göstermektedir” dedi.

Koru ve Gülerce’nin ’17 Aralık ve 15 Temmuz sonrasının izlerini silmek için kumpasa dahil olduklarını’ savunan Akbay, şöyle devam etti: “Dayatma mı var yalancı tanıklık için? Hakkımda FETÖ lideriyle bir fotoğraf için fotomontaj gibi bir yola başvurulmuştur. Şahsımın fotomontajlı görüntülerine karşı içerik engelleme talebim reddedilmiştir. Ben adaleti nerede arayacağım? Bu kumpaslar geç de olsa anlaşılmıştır. Aileleri mağdur olmuştur. Bunu yapanlar bir gün adalet karşısına çıkacaktır. Okullarında okumadım. Semtlerine bile uğramadım. İş hayatımda kurmuş olduğum gazetelerin çizgisi modern hukuk devleti çizgisidir. Hem özel hayatımda hem Sözcü gazetesinde FETÖ’yü eleştirmiş biri olarak tespitim; bunlar gerçek FETÖ’cüleri gizleme çabasıdır.”

Akbay, ‘silahlı terör örgütünü yönetme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

‘Haberin hiçbir noktasında ben yokum’

Sözcü’nün internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ise Mavi Marmara saldırısının tanığı olduğunu, konu hakkında kitap da yazdığını anlatarak şunları kaydetti: “Yedi yıldır İsrail’i yargılatmaya çalışıyorum. Bir vakte kadar yürüyen davanın müştekilerinden biriyim. Bu şartlarda ilk sorum bu: Nasıl FETÖ’ye yardım ile suçlanıyorum? Anlamadım.”

Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli haberleştirmesine değinen Olgun, “Marmaris haberinin hiçbir noktasında yokum. Haberin suç olmadığını da söylüyorüm. O haberi siteye giren, yayınlayan biri de değilim. Yetkim bile yok. Yüce yargımızın ‘Canı sağolsun’ diyorum. Sadece böyle bir örgütle anılmaktan ve bu damgayı almaktan dolayı çok üzgünüm” dedi.

‘Delil yok’

Muhasebe müdürü Yonca Kaleli de gazetenin muhasebe bölümünde çalıştığını belirterek, “Ben muhasebede çalışıyorum. Savclıktaki ifademde üç-dört satırlık darbe komisyonuyla ilgili bir bölüm var. O benim ifadem değil. Savunmamın aksine, delil olmadığı için FETÖ örgütüne yardım etmekle suçlanıyorum” dedi.

Duruşmada üç isimden önce muhabir Gökmen Ulu savunma yapmıştı. Duruşma yarına ertelendi.