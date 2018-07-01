‘FETÖ yöneticiliği’: Eski istihbarat müdürü koğuşunda ölü bulundu

1- İnce: Kılıçdaroğlu’na rakip olmam ama ‘Ayrılacağım’ derse hazırım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin liderliğine gelme olasılığına ilişkin koşulu açıkladı: “Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak. Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi (Kılıçdaroğlu) de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım.”