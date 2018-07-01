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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ yöneticiliği’: Eski istihbarat müdürü koğuşunda ölü bulundu

‘FETÖ yöneticiliği’ suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Ankara istihbarat şube müdürü Zeki Güven’in kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyeti’nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan Güven’in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

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‘Altın çocuklar’ adı verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde önceki ay yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fethullah Gülen dahil 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

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