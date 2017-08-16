‘FETÖ üyeliği’yle suçlanan CHP’li Akaydın: Sorularımın altından kalkamıyorlar

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CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, hakkında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması için, “Sorduğum soruların altından kalkamadıkları için beni linç etmeye kalkmasınlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı “Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu” açıklamasını hatırlatan Akaydın, “Bu açıkça suçunun itirafıdır ve 249 şehidin de sorumlusu benim demektir” demişti.

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CHP’li vekil, iktidarın tepkisini çekmesi üzerine sözlerinin arkasında olduğunu belirtip 15 Temmuz’u ‘öngörülen, önlenemeyen ve sonuçlarından da yararlanılan bir darbe teşebbüsü’ diye niteleyerek şöyle devam etmişti: “15 Temmuz Derneği tarafından çarpıtıldığı için bunlar yanlış yorumlanıyor. Ben, ’15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ’nün parmağı yoktur’ demedim. FETÖ’yü aklamaya da çalışmadım. Bu bir darbe teşebbüsüdür; ama birçok yönden değerlendirilmesi lazım.”

Akaydın hakkında son olarak ‘FETÖ’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. CHP’li vekil, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanıyor.

‘Başbakan yalan söylüyor’

‘FETÖ üyeliği’ suçlamasının komik bulduğunu söyleyen Akaydın şöyle konuştu: “2008 yılında Akdeniz Rektörlüğü seçimlerinde birinci seçilmeme rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerime ikinci sıradaki Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’yi atadı. Bu rektör şimdi FETÖ’den tutuklu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde, özel görevli gönderilen meşhur savcı Osman Şanal tarafından iki yıl boyunca taciz edildim. Hiçbir açığımı bulamadı, uyduruktan bir dava açtı ama şimdi kendisi FETÖ’den cezaevinde. Beni sorgulayan YÖK denetçileri de FETÖ’den açığa alındılar. FETÖ’den her türlü mağduriyeti yaşamış Mustafa Akaydın, FETÖ’cülükle suçlanacak. Mikroskobik düzeyde bile bağlantı kuramazlar.”

“Mustafa Akaydın 17-25 Aralık’ta Pensilvanya’da idi” diyen Başbakan Binali Yıldırım’ın yalan söylediğini belirten Akaydın, kızının sağlık sorunları için gittiği ABD’den çıkış yaptığı tarihin bahsedilen tarihten altı ay önce olduğunu aktardı.

‘Beni linç etmeye kalkmasınlar’

“Ben muhalefet milletvekiliyim ve aynı zamanda bilim adamıyım. Bilim adamı tabiatı sorgular, muhalefet milletvekili de iktidarı sorgular. Bazen benim yaptığım gibi sivri dili de sorgulayabilir. Sorduğum soruların altından kalkamadıkları için beni linç etmeye kalkmasınlar” diye devam eden Akaydın, yasal süreçle ilgili de konuştu.

Savcının iddialarla ilgili bir fezleke hazırlayacağını, bu fezlekenin Meclis’e geleceğini söyleyen Akaydın, “İktidar partisinin çoğunlukta olduğu Meclis’te dokunulmazlığımın kaldırılması ne şekilde değerlendireceği açık ve net. Ondan sonra da alnımızın akıyla yargılanacağım” dedi.