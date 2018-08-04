‘FETÖ üyeliği’: Gül’ün ‘Köşk dönemi’ndeki doktoru tutuklandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde doktoru olan Sedat Caner ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Habertürk’ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, hafta başında eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. O isimler arasında Gül’ün görevde olduğu dönemde yakın doktoru olan Sedat Caner’in de bulunduğu öğrenildi.

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Caner, savcılık sorgusunun ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Caner’in ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık dosyasında Caner’in Fetullah Gülen’in özel doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatlı olduğu, Bank Asya hesabında artış olduğu ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğuna dair tespitlere yer verildi.

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‘FETÖ üyesi’ olmadığını ve ‘ByLock’ kullanmadığını savunan Caner, 2012 yılından itibaren Gül’ün yakın doktorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğünü söyledi.

Gül’ün görev süresinin dolmasının ardından ise kendi isteğiyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki işini bıraktığını belirten Caner, Ekim 2016’da Gazi Üniversitesi’ndeki görevinden kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiğini kaydetti.