‘FETÖ üyeliği’: Basketbolcu Enes Kanter’in babasına 10 yıla kadar hapis istemi

Fethullah Gülen’i ‘manevi baba’ olarak kabul ettiğini söyleyen NBA oyuncusu Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter’in ‘FETÖ üyeliği’nden 10 yıla kadar hapsi istendi.
Kanter, darbe girişiminin hemen ardından oğlunu ‘evlatlıktan reddetmiş’, basketbolcunun cevabı “Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim, tüm sülalem feda olsun” diye karşılık vermiş ve imzasını da ‘Enes Gülen’ olarak atmıştı.
Mehmet Kanter, geçen yılın haziran ayında Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi’ni de kapsayan ‘FETÖ’nün üniversite yapılanması’ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Halihazırda New York Knicks forması giyen Kanter hakkında ‘örgüt üyeliği’nden yakalama kararı var.
AA’nın haberine göre, Kanter hakkında ‘FETÖ üyesi’ olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kanter, KHK’yla İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden ihraç edilmişti.
İddianamede, Kanter’in 127 ‘FETÖ şüphelisi’yle irtibat kurduğu, bunlardan da 57’sinin ‘ByLock’ kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma sonucunda sanık hakkında, ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.