‘FETÖ’ tutuklusu komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine savcılıktan itiraz

Darbe girişiminin ardından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve bir yıl sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine savcılık itiraz etti.

Demirci’nin Twitter hesabı hacklenmiş, basketbolcu Enes Kanter ve eski AKP’li vekil Hakan Şükür’le yaptığı öne sürülen bazı yazışmalar ortaya çıkmıştı.

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Demirci önce “Söz konusu örgütle geçmiş yıllarda okullarında ve dershanelerinde işim gereği gösteriler yapmışlığım aşikardır” demiş, daha sonra ise “15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminden sonra benim de herkes gibi fikrim değişti” diye konuşmuştu.

Ardından Demirci’nin, ABD’de Fethullah Gülen’e özel bir gösteri yaptığına dair video ortaya çıkmıştı.

6 Ağustos 2016’da tutuklanan Demirci’nin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

‘Örgütle ilişkim radyo programıyla gelişti’

AA’nın aktardığına göre, ‘FETÖ’nün hiçbir kademesinde yer almadığını, sadece 2000 yılında, ‘FETÖ’ye ait olduğunu sonradan öğrendiği Dünya radyoda program yaparak bu yapıyla tanıştığını savunan Demirci, duruşmada şunları söyledi: “Radyoda program yapmaya başlayınca örgütle ilişkim gelişti. Sonrasında turneler başladı. Gösteriler, cemaatin organizasyonu olduğunu bilmiyordum. 2007’ye kadar turneler devam etti. 2005 yılında ABD’de Türk derneğinin organizasyonunda Pensilvanya’ya gideceğimiz söylendi. O ziyareti orada öğrendim. Basında gösterilen o fotoğraf da orada çekildi. Biat ya da itaatle orada olmadım.”

Fethullah Gülen’le olan fotoğrafının ‘FETÖ’ tarafından sızdırıldığını ve bir komedyenin darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasını sağlayarak davaların sulandırılmaya çalışıldığını iddia eden Demirci, “2005’teki çekilmiş fotoğrafımı servis edeceklerini düşünüyordum. Çünkü bunlara himmet vermedim, karımı kendi hür irademle kendim seçtim, çocuklarımın isimlerini kendim koydum” dedi.

Dünya Radyo’daki programının yedi yıl sürdüğünü belirten Demirci, bu süre içerisinde o dönem ‘cemaat’ olarak bildiği ‘FETÖ’yle bağlantılı dershaneler, okullar ve derneklerde gösteri yaptığını ve radyo programcısı olarak yurt dışında düzenlenen birçok programa katıldığını söyledi.

Tahliye edildi, savcılık itiraz etti

Demirci, Hakan Şükür ve Enes Kanter’le olan yazışmaları hakkında şunları söyledi: “Onlar, beşeri münasebetlerim olduğu için görüştüğüm kişilerdir. Şükür’le Sosyal Hizmetler Spor Klübü yöneticiliğini yaptım sırada kulübün ihtiyaçları için yardım talebinde bulunmuştum. O zaman tanıdım. Kanter ise beni sosyal medyadan takip ettiğini görünce öyle başladı tanışıklığımız. Cemaat üstünden başlayan, devam eden bir ilişki değildi. Onu anlatmak istiyorum.”

‘FETÖ’ tarafından kullanıldığını ve iyi niyetinden yararlanıldığını öne süren Demirci, “Ben komedyenim, insanları iyi güldürürüm. Örgüt asla ulaşamayacağı kitlelere benim üzerimden ulaşmaya çalıştı. Tek pişmanlığım, bir kişinin bile benim yüzümden bu örgüte sempati duymasıdır” diye konuştu.

Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanan Demirci’nin mevcut delil durumuna göre yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci’nin tahliyesine itiraz etti.