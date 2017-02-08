‘FETÖ’ tutuklularına ‘pembe oda’ yok: Örgütsel görüşme yapılabilir

Hapistekilerin eşleriyle özel olarak bira araya geldiği ‘pembe oda’ için ‘FETÖ’ tutuklularının yaptığı başvurular ‘örgütsel’ ve ‘kripto’ görüşmeler yapılabileceği gerekçesiyle reddedildi.

Terör suçlamasıyla yargılansa da iyi hali olan tutuklular pembe odada eş ya da diğer aile üyeleriyle özel olarak görüşebiliyor. Yasal olarak, tutukluların cezaevlerinde eşleriyle yaptıkları görüşmeler dinleniyor. Ancak pembe oda içinde yapılan konuşmalar dinlenmiyor ve odada kamera bulunmuyor.

İlk kez yasak geldi

Haberturk’ten Hale Şahin’in haberine göre, ilk kez pembe oda uygulamasına kısıtlama getirildi. Buna göne FETÖ soruşturmalarından yargılanan evli tutuklulara pembe oda yasağı koydu. Gerekçe ise ‘örgütsel görüşme yapılabileceği’ ve ‘örgüt faaliyetleri hakkında mesajlaşma yapılabileceği.’