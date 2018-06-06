‘FETÖ’ tartışması: Türkiye yazarı Fuat Uğur, İYİ Parti’li Çıray’a beş bin lira tazminat ödeyecek

İYİ Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye gazetesi köşe yazarı Fuat Uğur’a karşı açtığı davayı kazandı. Uğur, Çıray’a beş bin lira tazminat ödeyecek.

Odatv’nin haberine göre, darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonun üyesi Çıray komisyon toplantısında, Fuat Uğur’un darbe girişiminden üç-dört ay önce kaleme aldığı yazılarını gündeme getirerek, yazarın söz konusu yazılarında, darbe girişiminde bulunulacağının istihbarı bilgisinin yer aldığını ifade etmişti.

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Uğur bunun üzerine Türkiye gazetesindeki köşesinde 6 ve 8 Temmuz 2017 tarihlerinde, Çıray’a yönelik, ‘FETÖ bağlantısı’ imalarında bulunmuştu.

Uğur yazılarında, Çıray’a yönelik, ‘şeytan, küçük adam, ucuz adam; Bay yeşil cübbenin 50’nci tonu’ gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine Türkiye Gazetesi hakkında, beş bin liralık manevi tazminat davası açan Çıray, mahkeme tarafından haklı bulundu.

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Ankara 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti davanın kabulüne karar vererek, Uğur ve yayın sahibi İhlas Gazetecilik A.Ş.’yi 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, darbe girişiminden aylar önce, 2 ve 21 Nisan 2016 tarihlerinde “Cemaat’in ‘hususileri’ darbe için Ankara’da toplandı” ve “Cemaatçi askerlere son uyarı: Tavuk ‘tar’da sayılır!” başlıklı yazılar yazmıştı.