‘FETÖ’ şüphelisinin 9’uncu kattan attığı telefondan Gülen’in ses kayıtları çıktı

Adana’da polis operasyonu sırasında şüphelinin sulama kanalına attığı telefon polis tarafından incelendi. Telefonda, Fethullah Gülen’e ait ses kayıtları çıktı.
Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda Mehmet Sait Alanoğlu isimli bir şüphelinin de evi basılmıştı. Alanoğlu, 9’uncu kattan telefonu sulama kanalına atmış, dalgıç polisler silahı sudan çıkararak incelemeye alınmıştı.
DHA’nın haberine göre, telefondaki inceleme tamamlandı. Telefonda, ‘FETÖ’ lideri Gülen’e ait ses kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin, ‘kırmızı bülten’le aranan ‘FETÖ’nün Güney Afrika imamı’ Necdet İçel’le görüşerek, talimat doğrultusunda ‘FETÖ’ye finansman sağlamakla suçlandığı bildirildi.