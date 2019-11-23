‘FETÖ’ şüphelisini kaçırıp fidye istemişler

Hakkında yakalama kararı bulunan ‘FETÖ’ şüphelisi A.Ö., aralarında polislerin de olduğu iddia edilen kişiler tarafından iki kez evinden kaçırıldı. ‘İşi halletmek için’ A.Ö.’den yüklü miktarda istediği öne sürülen kişiler jandarma baskınıyla gözaltına alınıp nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre 10 Ekim’de evi basılarak polis olduklarını belirten kişiler tarafından kaçırılan A.Ö. işkenceye uğradı. Aileden belli bir miktar para alan kişiler A.Ö’yü evinin yakınlarında bir yere bıraktı.

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16 Kasım’da A.Ö. market alışverişi yapıp arabasıyla eve döndüğü sırada bu kişiler tarafından yeniden kaçırıldı. Kaçıranların A.Ö.’yü serbest bırakmak karşılığında 2 milyon dolar istediği belirtildi.

Aile bu olayda bağlantısı olduğunu düşündüğü bir tanıdıklarına durumu anlattı. Tanıdık ise babayı Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin kardeşiyle görüştürdü. Ailenin avukatı Abdi Yaşar bu görüşmeyi jandarmaya haber verdi. Görüşmeye aralarında polislerin olduğu beş kişi geldi. Polisler ise bu işi çözeceklerini ancak 150 bin – 200 bin lira arasında bir maliyeti olacağını söyledi. Jandarma olay yerini basıp altı kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin önceki gün nöbetçi mahkemeye çıkarıldığı, aralarında iki polisin de olduğu beş kişinin tutuklanırken bir kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakılan kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

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Hakkında yakalama kararı olan A.Ö. ise evinin önüne bırakıldıktan sonra gidip teslim oldu. Birkaç gün nezarette tutulan A.Ö.’yü savcılık adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme savcılığın adli kontrol kararını kabul ederek A.Ö’yü serbest bıraktı.