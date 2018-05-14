‘FETÖ soruşturması’nda albaylar operasyonu: 72 gözaltı

Ankara başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 25’i halen aktif görevde bulunan 72 albay hakkında gözaltı kararı verdi. Polis 14 ilde gözaltı operasyonlarına devam ediyor.

Başsavcılığın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün “mahrem imamlar” ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında 14.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 14 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”