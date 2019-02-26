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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ soruşturmasında 166 muvazzaf askere tutuklama

İstanbul’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188’ine tutuklama talep edildi. Askerlerden 166’sı tutuklandı.

Kara, Hava, Deniz kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik’ten çok sayıda asker hakkında geçen günlerde gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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Gözaltına alınanların arasında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbesinden askerler bulunuyordu.

Gözaltında alınanlar dün Çağlayan adliyesine sevk edildi. Askerlerden 166’sı tutuklanırken 22’si de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından çok sayıda asker tutuklanmıştı.

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