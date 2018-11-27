‘FETÖ’ soruşturması: Havacı 82 askere gözaltı kararı

‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözalt kararı çıkarılanların biri yüzbaşı, biri teğmen, 80’i astsubay.
Soruşturmayı Ankara başsavcılığı yürütüyor.
DHA’nın haberine göre şüphelilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik, ardışık arama sistemiyle ve başkaları adına kayıtlı sahte hatlarla mahrem imamlarla haberleştiği tespit edildi.
Şüphelilerin bir bölümü yakalandı, firari durumdaki şüpheliler aranıyor.