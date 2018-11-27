‘FETÖ’ soruşturması: Havacı 82 askere gözaltı kararı

Rus büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin davanın iddianamesinde, görüntüleri haber bülteninde yayınlayan TRT hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. İddianamede dönemin TRT yöneticilerinin yaptığı yayının ‘FETÖ’nün amacına uygun olduğu savunuldu.